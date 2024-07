"The Big Bang Theory"-Stars trauern um Bob Newhart (†94)

Am Donnerstag starb Bob Newhart im Alter von 94 Jahren. Der Schauspieler war rund 60 Jahre lang eine feste Größe in Hollywood. Auch in der Kultserie The Big Bang Theory brachte er die Zuschauer als Dr. Arthur Jeffries, Professor Proton genannt, zum Lachen. Für Hauptdarsteller Johnny Galecki (49) war es eine Ehre, mit der Comedy-Legende zu arbeiten. Auf Instagram schreibt er nun: "In einer seiner letzten E-Mails hat Bob mich darum gebeten, dass ich aufhöre, den Leuten zu sagen, er sei ein 'netter Kerl'. Obwohl ich es hasse, einem Helden nicht zu gehorchen, muss ich sagen, dass Bob ein wunderbarer Mann war und ich die Zeit mit ihm sehr genossen habe."

Auch Mayim Bialik (48) trauert um ihren Serienkollegen. "Als ich mit ihm bei 'The Big Bang Theory' zusammenarbeiten durfte, wurde ein Traum wahr. Er war mühelos professionell, souverän, witzig und unglaublich zugänglich", schreibt sie im Netz. Melissa Rauch (44), die in der Serie die piepsige Bernadette spielte, wird den Hollywoodstar ebenfalls vermissen. Auf Social Media erklärt sie, dass sie vor ihrem ersten Dreh unglaublich nervös gewesen sei, mit dem "Buddy – Der Weihnachtself"-Star zu arbeiten. Doch ihr Idol habe sie schnell mit seiner großherzigen Art beruhigen können.

Bob starb nach einer kurzen Krankheit. Seine Liebsten erklärten in einem rührenden Post auf Facebook: "Unser Vater ist im Kreise unserer ganzen Familie verstorben. Wir fühlen uns gesegnet, dass er mit unserer Mutter und all seinen Freunden, die auf ihn warten, wiedervereint ist." Der 94-Jährige war rund 60 Jahre lang mit Ginny Quinn verheiratet gewesen. Die große Liebe des US-Amerikaners starb im Frühjahr des vergangenen Jahres.

Instagram / melissarauch Melissa Rauch und Bob Newhart, "The Big Bang Theory"-Stars

Getty Images Ginny und Bob Newhart im September 2013

