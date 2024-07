Der "The Big Bang Theory"-Star Bob Newhart ist verstorben!

Es sind traurige Nachrichten, die Hollywood erschüttern: Der Schauspieler Bob Newhart ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Das gibt sein langjähriger Vertreter Jerry Digney nun in einem Statement bekannt. Laut Jerry sei der Filmstar am Donnerstagmorgen in Los Angeles gestorben. Zuvor habe Bob mit einer Reihe an kurzen Krankheiten zu kämpfen gehabt. Jerry betitelte den Tod des Künstlers als "Ende einer Ära der Komödie".

Bob prägte über mehrere Jahrzehnte lang die Film- und Comedy-Branche. Seine erste Filmrolle spielte 1962 in dem Streifen "Die ins Gras beißen". Es folgten diverse andere Projekte wie "Bernard und Bianca – Die Mäusepolizei", "Natürlich blond 2", "Kill the Boss" oder "Buddy – Der Weihnachtself". Große Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine Rolle als Arthur Jeffries in der Serie The Big Bang Theory. Neben seiner Tätigkeit als Schauspieler war Bob zudem lange Zeit als Stand-up-Comedian aktiv.

Im vergangenen Jahr hatte Bob selbst von einem geliebten Menschen Abschied nehmen müssen. Im April verstarb seine Ehefrau Ginny Newhart. "Ginny Newhart, 82, geliebte Ehefrau von 60 Jahren Comedy-Legende Bob Newhart, ist am Sonntag, 23. April, nach langer Krankheit verstorben", erklärte Bobs Sprecher damals gegenüber People. Auf X meldete sich Bob mit einigen rührenden Zeilen selbst zu dem Tod seiner Frau. "Sie war unser Fels und wir vermissen sie schrecklich", schrieb er unter anderem.

Getty Images Bob Newhart, Filmstar

Getty Images Bob und Ginny Newhart im März 2014

