Reese Witherspoon erinnert an verstorbenen Bob Newhart (†94)

Reese Witherspoon (48) trauert aktuell um ihren kürzlich verstorbenen Kollegen Bob Newhart (94). Mit ihm teilte die Schauspielerin die Leinwand für die beliebte Fortsetzung von "Natürlich blond" im Jahr 2003. Er spielte damals die Rolle des Sid Posts an der Seite von ihrer Kultfigur Elle Woods. Trotz der vielen vergangenen Jahre ist die Produzentin bis heute begeistert von Bob. So postete Reese am Donnerstag einen rührenden Beitrag auf ihrem Instagram-Kanal zu Ehren ihres Co-Stars: "Zu sagen, dass ich ein Fan von Bob Newhart war, wäre eine Untertreibung. Ich habe die 'Bob Newhart Show' jede Woche gesehen und immer so sehr gelacht, wenn Bob seinen charakteristischen, langsamen, trockenen Text vortrug."

Ihre Zeilen verfasste sie unter einem Foto, welches die zwei in ihren Charakteren auf einer Bank sitzend zeigt. Sie teilte zudem eine Filmaufnahme, in der sie freudestrahlend die Fliege von Sid richtete. Ihre liebevollen Ausführungen setzte sie wie folgt fort: "Sogar sein Schweigen war lustig. Seine Reaktion sagte alles, was das Publikum dachte. Ich werde seine Liebenswürdigkeit und seinen Humor vermissen sowie seine Liebe für eine gute Komödie." Die Oscar-Preisträgerin brachte ihre Würdigung auf Social Media mit den folgenden Worten zum Abschluss: "Ich fühle mich so glücklich, dass ich die Leinwand mit einer solchen Legende teilen durfte. Ruhe in Frieden, Bob. Danke, dass du uns so viele Jahre lang zum Lachen gebracht hast."

Bob starb am Donnerstag in Los Angeles im Alter von stolzen 94 Jahren. Seine Familie meldete sich nach seinem Ableben mit einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien. Auf Facebook schrieben sie: "Unser Vater ist im Kreise unserer ganzen Familie verstorben. Wir fühlen uns gesegnet, dass er mit unserer Mutter und all seinen Freunden, die auf ihn warten, wiedervereint ist."

