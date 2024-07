Familie von Bob Newhart (†94) widmet ihm rührende Worte!

Hollywood trauert um Bob Newhart (94). Der Schauspieler, der besonders für sein Mitwirken in Komödien bekannt war, starb vor wenigen Tagen nach kurzer Krankheit. Seine engsten Verwandten melden sich nun mit einem emotionalen Post auf Facebook. Darin heißt es: "Unser Vater ist im Kreise unserer ganzen Familie verstorben. Wir fühlen uns gesegnet, dass er mit unserer Mutter und all seinen Freunden, die auf ihn warten, wiedervereint ist." Für die reichliche Anteilnahme seien die Liebsten des Filmstars sehr dankbar. Außerdem fügen sie hinzu: "Er wurde von allen sehr geliebt, besonders aber von seinen Kindern und Enkeln."

Bei der jüngeren Generation wurde Bob als Dr. Arthur Jeffries in der Serie The Big Bang Theory bekannt. Seine Kollegen aus dieser Zeit schätzten den Hollywoodstar sehr. Johnny Galecki (49) teilte eine ergreifende Erinnerung an seinen Schauspielkollegen auf Instagram: "In einer seiner letzten E-Mails hat Bob mich darum gebeten, dass ich aufhöre, den Leuten zu sagen, er sei ein 'netter Kerl'. Obwohl ich es hasse, einem Helden nicht zu gehorchen, muss ich sagen, dass Bob ein wunderbarer Mann war und ich die Zeit mit ihm sehr genossen habe."

Der "Buddy – Der Weihnachtself"-Star war rund 60 Jahre mit Virginia Quinn verheiratet. Im April des vergangenen Jahres musste Bob dann den Tod seiner großen Liebe verkraften. "Ginny Newhart, 82, geliebte Ehefrau von Comedy-Legende Bob Newhart, ist am Sonntag, dem 23. April, nach langer Krankheit verstorben", verkündete ein Sprecher gegenüber People. Auch der Witwer ließ seine Fans an seiner Trauer teilhaben. Auf X, damals noch Twitter, schrieb er: "Sie war unser Fels und wir vermissen sie schrecklich."

Johnny Galecki und Bob Newhart, "The Big Bang Theory"-Stars

Ginny und Bob Newhart im September 2013

