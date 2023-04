Mit 96 Jahren: Soul-Legende Harry Belafonte ist verstorben

Mit Harry Belafonte (✝96) ist einer der größten Musiker von uns gegangen. Der in New York geborene Künstler machte sich Anfang der 1950er Jahre einen ersten Namen als Sänger und Entertainer und arbeitete mit Weltstars wie Lionel Richie (73) und Quincy Jones zusammen. Für seine Werke erhielt der "Banana Boat"-Interpret einen Grammy und einen Tony Award. Jetzt trauert die Musikwelt, denn Harry ist verstorben.

Dies berichtet The New York Times. Ein langjähriger Sprecher des Schauspielers soll den Tod des Aktivisten am Dienstag bestätigt haben. Im Alter von 96 Jahren soll Harry in seinem Haus in der Upper West Side in New York gestorben sein. Bei der Todesursache soll es sich um "kongestives Herzversagen" handeln.

Harry hinterlässt drei Töchter, einen Sohn und drei Enkelkinder. Seine Tochter Gina Belafonte meldete sich inzwischen zum Tod ihres Vaters via Instagram. Zu einem Schnappschuss, auf dem die beiden zu sehen sind, schrieb die Bürgerrechtsaktivistin: "Ich liebe dich, Papa."

Getty Images Harry Belafonte, Sänger

Getty Images Harry Belafonte, 2017

Getty Images Harry Belafonte, Sänger

