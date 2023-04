John Legend und Barack Obama trauern um Harry Belafonte

Mit Harry Belafonte ist eine Legende verstorben und die Stars zeigen sich betroffen! Am Dienstag wurde bekannt, dass der Soul-Sänger tot ist. Im Alter von 96 Jahren sei er in seinem Haus in der Upper West Side in New York gestorben. Bei der Todesursache handle es sich um "kongestives Herzversagen". Das Stimmwunder hinterlässt drei Töchter, einen Sohn und drei Enkelkinder – sowie viele Bewunderer: Diese Prominenten trauern um Harry...

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (61) widmete dem Musiker und Aktivisten einen rührenden Nachruf auf Instagram: "Harry Belafonte war eine Legende, die Barrieren durchbrach. Er nutzte seine Plattform, um andere aufzurichten. Er lebte ein gutes Leben – er veränderte die Kunst und setzte sich gleichzeitig für die Bürgerrechte ein. Und das alles tat er mit seinem unverwechselbaren Lächeln und Stil", schwärmte der Politiker. "Michelle und ich senden unsere Liebe an seine Frau, seine Kinder und seine Fans." Dazu veröffentlichte er ein gemeinsames Foto.

Auch Sänger-Kollege John Legend (44) äußerte sich zu Harrys Ableben. Auf Twitter schrieb er: "Ich habe Herrn Belafonte geliebt und bin so dankbar für seine revolutionäre Arbeit und seinen enormen Einfluss auf unser Land und die Welt. Ich habe erfahren, dass er kurz vor diesem Interview verstorben ist. Er hat so hart gearbeitet und so viel getan." Abschließend betonte der Mann von Chrissy Teigen (37): "Möge er seine wohlverdiente Ruhe finden." Viele weitere Stars wie Rapper Ice Cube (53), Jazz-Legende Tony Bennett (96) und Sängerin Patti LaBelle äußerten sich im Netz zu Harry.

Instagram / barackobama Harry Belafonte und Barack Obama

Getty Images Harry Belafonte, Sänger

Backgrid Chrissy Teigen und John Legend, März 2023

