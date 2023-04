Nach ihrer Hochzeit 2022: Sängerin LaFee ist schwanger!

Damit haben die Fans nicht gerechnet! 2006 erlangte LaFee (32), die mit bürgerlichem Namen Christina Klein heißt, mit ihrem Song "Virus" deutschlandweit an Bekanntheit. Neben ihrer Gesangskarriere versuchte sich die Musikerin auch als Schauspielerin und war unter anderem in der Daily Alles was zählt zu sehen. Ihr Privatleben hält die "Heul doch"-Interpretin eher aus der Öffentlichkeit raus. Umso mehr überraschte sie die Fans mit romantischen Hochzeitaufnahmen im vergangenen August. Der nächste Meilenstein ließ nicht lange auf sich warten: LaFee ist schwanger mit ihrem ersten Kind!

Auf Instagram hatte die Musikerin am Donnerstag ein Foto hochgeladen, auf dem sie ihren schon richtig großen Babybauch zeigt. Zärtlich umfasst die werdende Mutter hier mit beiden Händen ihre Kugel. "Wir haben die Sonne in vollen Zügen genossen. Liebe für euch alle", schrieb der Star der 2000er dazu. Das Baby-Emoji hinter dem "Wir" macht ihre Ankündigung besonders süß.

Ihre Fans und andere deutsche Promis sind von den süßen News überwältigt – und hinterlassen zahlreich ihre Glückwünsche. Nina Moghaddam (42) gratuliert: "Ach krass! Herzlichen Glückwunsch! Wie schön ist das denn bitte?" Auch Tanja Szewczenko (45) freut sich total für das Ehepaar: "Ich flippe aus! Beste News... Hammer!" Die Reaktionen zeigen deutlich, die große Überraschung auf allen Seiten. LaFee hat ihr süßes Geheimnis wohl schön im Privaten genossen.

Instagram / lafee_official LaFee mit ihrem Ehemann

Getty Images LaFee im Juli 2018

Instagram / lafee_official LaFee mit ihrem Partner

