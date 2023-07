"Willkommen": LaFee verkündet die Geburt ihres Babys!

LaFee (32) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Christina Klein – wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt – verkündete im April 2023 eine wunderbare Neuigkeit: Sie und ihr Mann erwarteten zum ersten Mal Nachwuchs. In den darauffolgenden Wochen und Monaten teilte sie ab und an süße Babybauchupdates in den sozialen Medien. Jetzt durfte LaFee ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen!

Auf ihrer Instagram-Seite teilt die "Virus"-Interpretin bereits das erste Foto ihres kleinen Schatzes: Auf dem Schnappschuss liegt die 32-Jährige neben ihrem Baby und drückt ihm einen liebevollen Kuss auf den Kopf. "Willkommen zuhause, mein Leben", betitelt LaFee das Posting kurz und knapp. Dazu setzt sie ein Herz-Emoji.

Nähere Details zur Geburt oder zu ihrem Nachwuchs gibt LaFee zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht preis. Sie verriet ihren Fans bislang auch noch nicht, ob sie einen kleinen Sohn oder ein Töchterchen bekommen hat. Ihre Community nimmt ihr das aber ganz und gar nicht übel – in der Kommentarspalte gratulieren ihr zahlreiche User zur Geburt.

Getty Images LaFee im Juli 2018

Instagram / lafee_official LaFee mit ihrem Ehemann

Instagram / lafee_official LaFee Ende Juni 2023

