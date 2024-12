Sängerin LaFee feiert nach 15 Jahren großes Tournee-Comeback

LaFee (34) wurde als 16-Jährige mit Hits wie "Heul doch" oder "Virus" bekannt und war ein gefeierter Teenie-Star. Mittlerweile wurde es jedoch ruhiger um die Sängerin, und seit 15 Jahren gab es keine Tournee. Das ändert sich jetzt jedoch. Schon am Montag, dem 16. Dezember, feiert LaFee ihr großes Tour-Comeback in Köln. "Die letzten anderthalb Jahre war ich fast nonstop für meinen Sohn da und liebe das auch. Aber jetzt möchte ich auch wieder was für mich machen. Ich habe die Musik und das Touren sehr vermisst", verrät LaFee gegenüber Bild.

Die heute 34-Jährige und ihr Ehemann Adam Abdou wurden im Juli 2023 erstmals Eltern eines Sohnes namens Lysias. Dass sie sich jetzt wieder ihrer Karriere widmen kann, erklärt sie folgendermaßen: "Meine Schwiegermutter kümmert sich liebevoll um den Kleinen, wenn Adam und ich nicht können." Dennoch wird sie ihren Sohnemann während ihrer Auftritte nicht komplett vermissen müssen: "Lysias ist auch bei mir auf Tour dabei. Ich bin überzeugt: Wenn ich das will und die Familie mitzieht, geht das auch."

Um ihrem Wonneproppen ihre Leidenschaft zur Musik näherzubringen, nahm LaFee ihren Einjährigen vor ein paar Monaten mit auf ein Apache 207-Konzert. Auf Instagram teilte die stolze Mama einen Schnappschuss von sich und ihrem Kind, das große Lärmschutzkopfhörer trug. Ein paar Social-Media-Nutzer beschwerten sich daraufhin, dass die Show kein geeigneter Ort für ein Baby sei. LaFee ließ sich die Freude davon aber nicht kaputtmachen und schoss zurück.

Instagram / lafee_official LaFee mit Mann und Kind

Instagram / lafee_official LaFee, Sängerin

