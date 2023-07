Schwangerschaftsendspurt: LaFee verrät das Babygeschlecht!

LaFee (32) ist in großer Vorfreude. Die Sängerin verkündete im April mit einem Bild von ihrem Babybauch, dass sie und ihr Mann ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seitdem teilt die "Heul doch"-Interpretin ab und an Fotos von ihrem wachsenden Bauch – und das, obwohl sie sonst ihr Privatleben unter Verschluss hält. Deshalb sorgt auch ihr neuester Post für eine große Überraschung: LaFee teilt ein Video von einem Schwangerschaftsshooting mit ihrem Mann und verrät dabei das Babygeschlecht!

Auf Instagram postet die Musikerin jetzt ein niedliches Video, indem mehrere Fotos von ihr hintereinander eingeblendet werden. So zeigen die Aufnahmen beispielsweise, wie sie mit ihrem Mann im Flur auf dem Boden sitzt, während er ihren Babybauch streichelt. Auf einem weiteren Bild küsst er ihre Rundung sogar. "Was eine unvergessliche Reise. Es kann jeden Moment so weit sein und unser Baby erblickt das Licht der Welt", verkündet die werdende Mama unter dem Beitrag und verrät dann sogar das Geschlecht ihres Babys: "Mama und Papa warten auf dich, kleiner Mann."

Vor wenigen Tagen hatte die Sängerin bereits ein Foto von ihrer Babykugel geteilt: In einem schwarzen engen Kleid, das ihren Bauch betonte, hat sie sich ablichten lassen. "Verliebt", hatte sie überglücklich dazugeschrieben und das Ganze noch mit dem Hashtag "Liebe im Bauch" ergänzt.

Instagram / lafee_official LaFee mit ihrem Mann im Mai 2023

Instagram / lafee_official LaFee, Sängerin

Instagram / lafee_official LaFee Ende Juni 2023

