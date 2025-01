Musik-Comeback und Baby: Das macht die Sängerin LaFee heute

Bei diesem Namen werden Erinnerungen geweckt: LaFee (34)! Sie galt in den 2000ern als einer der gefeiertsten deutschen Teenie-Stars. Nach einigen erfolgreichen Jahren ging es mit ihrer Karriere allerdings immer mehr bergab. Die "Virus"-Interpretin verschwand aus dem Rampenlicht. Gegenüber Bild erklärte sie: "Die Musikbranche hat mich damals fallen gelassen. Das fühlte sich an wie Liebesentzug." 2021 folgte nach zehn Jahren schließlich ihr Musik-Comeback! Mit deutschen Covern von berühmten 80er-Hits begeisterte sie ihre Fans. Auch ihr Privatleben gestaltete sich in den vergangenen Jahren immer rosiger: Sie heiratete und ist inzwischen stolze Mama. Promiflash wirft im Video einen genaueren Blick auf das bewegte Leben von LaFee!

