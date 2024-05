Mit Baby auf einem Konzert: LaFee wehrt sich gegen Shitstorm

Mit diesen Reaktionen hat LaFee (33) wohl nicht gerechnet! Die Sängerin schockierte ihre Fans vor wenigen Tagen mit einem Schnappschuss von einem Apache 207-Konzert. Auf Instagram teilte sie ein Foto des für sie besonderen Moments – doch das stieß ihren Fans übel auf. Grund dafür war, dass sie ihren kleinen Sohn Lysias dabei hatte, der im Juli ein Jahr alt wird. Daraufhin kassierte die Musikerin einen Shitstorm. Nun setzt sie sich dagegen zur Wehr. "Nicht alle Kommentare sind negativ, aber einige gehen wirklich wahnsinnig krass unter die Gürtellinie", beschwert sie sich in einem Video auf TikTok.

"Ich dachte, ich teile mit euch eine unfassbar schöne Erinnerung, die ich gestern Abend mit meinem Ehemann und meinem Sohn geschaffen habe", erklärt LaFee weiter. Die Reaktionen darauf schockieren sie jedoch. "Aus was für Löchern kommt ihr denn bitte gekrochen, dass ihr denkt, ihr wisst, was für mich und mein Kind am besten ist?", beschwert sie sich. Ihr Sprössling habe "die ganze Zeit Spaß" gehabt und sei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen. Stattdessen habe die frischgebackene Mama das Konzert extra von einem Ort aus angeschaut, "wo man sich geschützt zurückziehen kann."

Die "Virus"-Interpretin hatte im April 2023 verkündet, dass sie und ihr Mann ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Im Juli war es dann endlich so weit: Ihr Sohn erblickte das Licht der Welt. Auf Instagram teilte die Sängerin damals ein erstes Bild des Wonneproppens. Auf dem Foto liegt sie neben ihrem kleinen Schatz und gibt ihm einen dicken Schmatzer auf den Kopf. "Willkommen zu Hause, mein Leben", schrieb sie dazu.

