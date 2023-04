Als Fee in "Peter Pan & Wendy": Yara Shahidi drehte alleine

Yara Shahidi (23) traf ihre Co-Stars erst nach den Dreharbeiten. In der Realverfilmung "Peter Pan & Wendy" schlüpft die US-Amerikanerin in eine ganz besondere Rolle: Sie spielt die Fee Tinkerbell. Diese ist zwar nur wenige Zentimeter groß, doch eine der wichtigsten Helferinnen der beiden Protagonisten. Doch auch wenn Tinkerbell immer an Peters Seite ist – Yara hat nie mit ihren Co-Stars in einem Raum gedreht.

"Es erfordert so viel Vorstellungskraft, [...] was eigentlich eine ziemlich lustige Herausforderung war", erklärt Yara bei der Pressekonferenz zum Film "Peter Pan & Wendy", bei der auch Promiflash anwesend war. Sie habe die Kulissen als eine der ersten noch während der Dreharbeiten zu Gesicht bekommen – und dabei drehte sie selbst in einer kleinen Halle. Vor allem den Peter Pan-Darsteller Alexander Molony und die Wendy-Darstellerin Ever Anderson (15) traf die 23-Jährige erst spät: "Ich glaube, ich habe Alexander und Ever erst vor einer Stunde zum ersten Mal getroffen."

Tinkerbell spielen zu dürfen war, für Yara aber nicht nur eine besondere Erfahrung, sondern im Grunde erfüllte sie sich damit einen Kindheitstraum. "Mein erster Berührungspunkt mit meiner Disney-Familie war das kleine Mädchen, das sich zu Halloween verkleidete. Sie bezahlten, um Bilder von ihr im Laden aufzuhängen. Also irgendwo ist ein Bild von mir als Tinkerbell im Alter von sechs Jahren", lacht sie.

Getty Images Yara Shahidi bei den Emmy Awards 2021

Getty Images Alexander Molony und Ever Anderson, "Peter Pan & Wendy"-Darsteller

Getty Images Yara Shahidi bei einem Special Screening in New York 2023

