Auf Red Carpet: Ever (15) sieht aus wie Mama Milla Jovovich!

Dieses Gesicht kennt man doch! Ever Gabo Anderson (15) ist die älteste Tochter von Schauspielerin Milla Jovovich (47) und Regisseur Paul W.S. Anderson (58) – wenig überraschend ist die US-Amerikanerin in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten und will ebenfalls als Filmstar durchstarten. Die 15-Jährige ist mit ihrer Hauptrolle in der Disney-Neuverfilmung "Peter Pan & Wendy" auch schon auf dem besten Weg dorthin. Bei der New Yorker Premiere stach Ever nun auf dem Red Carpet heraus: Die Teenagerin sieht ihrer berühmten Mama heute zum Verwechseln ähnlich!

Die Gesichtszüge der 15-Jährigen ähneln denen ihrer Mutter inzwischen so sehr, dass man das Gefühl hat, man schaut sich alte Fotos von Milla an – Ever hat nämlich genau den gleichen coolen Blick drauf! Die Wendy-Darstellerin erschien bei dem Event in einem süßen türkisfarbenen Kleid mit ausgestelltem Rock und schwarzen Riemchen-Schuhen. Ihre Haare trug sie offen und in sanften Wellen, Make-up trug sie offenbar keines.

Ever stand für "Peter Pan & Wendy" unter anderem mit Hollywood-Star Jude Law (50) vor der Kamera. Der Brite spielt in dem Streifen den Bösewicht Kapitän Hook. Auf den Promo-Veranstaltungen tauchte er überraschend mit einem Schnurrbart auf – ganz ähnlich wie der seiner Filmfigur.

Getty Images Ever Anderson auf der "Peter Pan & Wendy"-Premiere

Getty Images Ever Anderson auf der "Peter Pan & Wendy"-Premiere

Getty Images Der Cast von "Peter Pan & Wendy"

