Katja Weitzenböck arbeitet nun als Intimitäts-Koordinatorin!

Katja Weitzenböck (55) arbeitet jetzt auch hinter der Kamera. Die deutsche Schauspielerin ist hauptsächlich für ihren Auftritt in der Kultreihe Das Traumschiff bekannt. Zuletzt spielte sie aber auch Rollen in mehreren "Rosamunde Pilcher"-Filmen und im Tatort. 2021 stieg sie neu in die Soap In aller Freundschaft ein. Nun hat sie aber einen ganz neuen Job hinter der Kamera: Katja arbeitet als Intimitäts-Koordinatorin.

Gegenüber Bild am Sonntag erklärt Katja, welche Aufgaben sie als Intimitäts-Koordinatorin an einem Filmset hat. Denn sie wird jetzt Schauspieler und Schauspielerinnen bei Liebes- und Sexszenen begleiten. "Ich habe relativ oft Liebesszenen gespielt. Manchmal lief es gut. Aber oft lief es leider nicht gut", meint sie. Besonders gestört habe sie es, wenn Dusch- oder Bett-Szenen plötzlich gemacht werden sollten, obwohl sie nicht im Drehbuch standen: "Man hat mir vorher versichert, man würde hinterher nichts sehen – doch im fertigen Film konnte man alles sehen." Es gebe genug Regisseure, die bei solchen Szenen nicht mit sich reden lassen. Nun begleite sie die Darsteller dabei.

In Sachen Liebe dürfte es für Katja privat aber richtig gut laufen. 2018 hatte sie ihren Partner Hergen Wöbken geheiratet. Ihr Liebster hatte nach nur einem Jahr um ihre Hand angehalten, hatte er Bunte verraten. Die Hochzeit hatte still und heimlich auf dem Standesamt im Berliner Bezirk Charlottenburg stattgefunden.

ActionPress Katja Weitzenböck im Juni 2021 in Berlin

Getty Images Katja Weitzenböck, Schauspielerin

Getty Images katja Weitzenböck und Hergen Wöbken, 2019

