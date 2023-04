Umzug in neues Haus: Mia Julia freut sich auf Outdoor-Sex

Mia Julia (36) zieht um – im neuen Haus freut sie sich aber nicht etwa auf mehr Platz oder den tollen Ausblick. Bisher lebte die Schlagerprinzessin mit ihrem Mann und Manager Peter Brückner in einer Wohnung direkt über der berühmten Disco Oberbayern. Die beiden führen eine offene Ehe und gehen sehr offen mit ihrer Sexualität um – so nahmen sie sich auch mal Julias Fans für intime Abenteuer mit in die Wohnung. Und das wird sich auch im neuen Haus nicht ändern...

Das Ehepaar tauscht seine Wohnung auf der Partymeile nun gegen ein Haus mit Pool und Meerblick. Auf ihrem Balkon wurde Mia nämlich immer wieder von aufdringlichen Fans gefilmt, berichtet sie Bild. Doch nur weil sie jetzt etwas außerhalb von Arenal leben, bedeutet das nicht, dass die beiden auf ihre geliebten Partys mit viel Körperkontakt verzichten werden. "Ich freue mich schon auf den Sex mit meinem Mann in unserem Schlafzimmer mit Blick aufs Meer und auf den Outdoor-Sex auf unserer Terrasse mit weiteren Gästen!", kündigt die Sängerin vielsagend an.

Auch wenn sie nicht mehr direkt am Ballermann wohnt, wird Mia natürlich weiterhin zweimal die Woche dort auftreten. Sie fühlt sich in der Szene richtig wohl. "Ich fühle mich unfassbar frei, all das machen zu können! Ich habe lange dafür gekämpft, jetzt bin ich zu 100 Prozent ich, ich lebe das und liebe meine Fans, die mich so feiern, wie ich bin!“, schwärmt die 36-Jährige.

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia und ihr Mann Peter Brückner im Januar 2022

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia Brückner, Ballermann-Sängerin

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia und ihr Mann Peter Brückner

