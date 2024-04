"Muss vernünftig sein": Mia Julia reduziert Ballermann-Shows

Fans von Mia Julia (37) müssen jetzt ganz stark sein: Die Schlagersängerin wird dieses Jahr nicht wie gewohnt auf dem Ballermann auftreten! Wie ihr Manager und Ehemann Peter Brückner gegenüber Bild erklärt, steht sie nur ein Mal die Woche, donnerstags um 20:00 Uhr, im Bierkönig auf der Bühne: "Die Gründe sind Terminkollisionen mit Sommerfestivals. Sie wird ihre Auftritte auch insgesamt um circa die Hälfte reduzieren." Die Malle-Musikerin selbst erklärt, dass die vergangenen Saisons sehr stressig waren, weswegen sie einen Gang zurückschalten muss: "Die letzten elf Jahre waren für mich wie ein Rausch, ich habe es geliebt und liebe es immer noch. Wie im vergangenen Jahr angekündigt, muss ich etwas mehr auf meinen Körper und mich achten, etwas herunterfahren."

Das viele Hin-und Herreisen zwischen Deutschland und Mallorca habe der 37-Jährigen sehr zu schaffen gemacht: "Mir ging es teilweise gerade am Sonntag körperlich nicht gut." Ist das also der Anfang vom Ballermann-Ende für die "Dorfkind"-Interpretin? "Ich weiß, wo ich herkomme, werde mich keinesfalls von Mallorca verabschieden. Natürlich würde gerne so viel spielen wie früher, muss aber vernünftig sein", beruhigt Mia ihre Fans. 2024 habe sie noch einen Vertrag im Bierkönig und sei schon voller Vorfreude auf ihre zwölfte Ballermann-Saison: "Und wie es danach weitergeht, sehen wir dann!"

Mia Julia hatte vor ihrem Karrieredurchbruch als Schlagerstar erst als Friseurin und dann als Pornodarstellerin gearbeitet. Seit 2013 performt sie auf den Bühnen Deutschlands und Mallorcas ihre Partysongs. Die sonst für ihre flippige und lustige Art bekannte Musikerin wandte sich 2023 mit einem ernsteren Thema an die Öffentlichkeit. "So lange ich denken kann, habe ich mit Depressionen zu tun. Mein Leben lang habe ich Ticks und Tourette", erklärte sie im RTL-Interview. Bei ihrem ersten Auftritt nach dem Lüften dieses Geheimnisses kamen ihr im Bierkönig sogar die Tränen – denn das Publikum empfing sie mit tosendem Applaus.

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Mia Julia bei einem Auftritt in Bonn, August 2020

ActionPress / Timm, Michael Mia Julia auf einer Release Party in Berlin

