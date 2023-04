Penisgröße relevant? Sängerin Mia Julia hat mit Fans Sex

Mia Julia (36) führt ein aufregendes Sexleben! Mia Julia Brückner, die unter dem Namen Mia Julia auftritt, ist in der deutschen Partyschlagerszene erfolgreich. Doch die gebürtige Münchnerin arbeitet nicht nur als Musikerin. Sie ist auch in der Pornoszene aktiv, zeigt sich gerne freizügig und hat gar kein Problem damit, öffentlich über ihr Sexleben zu sprechen. Zum Beispiel führen sie und ihr Mann Peter Brückner eine offene Ehe. Jetzt enthüllt Mia Julia: Sie stößt auch Fans nicht von der Bettkante!

"Ich nehme grundsätzlich nur anständige unanständige Männer mit", offenbart Mia Julia im Interview mit Bild. Doch müssen die Kerle untenrum gewissermaßen ausgestattet sein, um den Ansprüchen der 36-Jährigen zu genügen? "Egal ob groß, klein, dick, dünn – ich liebe alle Penisse", gesteht die Blondine. Die Angst, sich in einen anderen zu verlieben hat, sie dabei nicht. "Freundschaft plus ist völlig okay, aber das Herz ist nicht all-in", stellt sie klar.

Mit dem Lebensstil scheint ihr Mann Peter völlig einverstanden zu sein. Seit fast 14 Jahren sind die beiden glücklich verheiratet. Sie führen nicht nur eine offene Ehe, sondern besuchen auch beide leidenschaftlich gerne Swingerclubs. In einem dieser Etablissements lernte Mia Julia einst eine Pornodarstellerin kennen, die sie in diese Welt einführte.

