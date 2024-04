Mehr Bewusstsein für Parkinson: Michael J. Fox wird geehrt!

Dem Schauspieler Michael J. Fox (62) wurde am gestrigen Abend eine ganz besondere Ehre zuteil: Der Zurück in die Zukunft-Star wurde auf der Time 100 Gala in New York als einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der Unterhaltungsbranche ausgezeichnet, wie Mirror berichtet. Im Alter von 29 Jahren diagnostizierten die Ärzte bei ihm Parkinson. Rund zehn Jahre später trat Michael damit an die Öffentlichkeit – seither kämpft er dafür, das Bewusstsein für diese Krankheit zu schärfen und die Forschung voranzubringen.

Auf der Bühne reflektiert 62-Jährige, wie sich das Leben mit der Erkrankung für ihn lange Zeit anfühlte: "Ich stieg eine goldene Treppe hinauf, kümmerte mich um meine eigenen Angelegenheiten, und plötzlich wurde ich von etwas blockiert, das weder ich noch sonst jemand sehen konnte. Die Zeit verging, ohne dass sich etwas änderte." Er habe sich "viel versteckt", doch das habe die Krankheit nicht verschwinden lassen. "Eine Sache, die aber nicht funktionierte, war es wegzuwünschen", fügt der Filmstar seiner Rede hinzu. Abschließend bedankte er sich bei den forschenden Ärzten und Wissenschaftler für die Fortschritte, die man im Zusammenhang mit Parkinson bisher erreicht habe.

Im Jahr 2020 kehrte Michael der Schauspielerei den Rücken. Eine Szene aus Quentin Tarantinos (61) Film "Once Upon a Time... in Hollywood", in der seine Rolle seinen Text vergisst, habe ihn an sein eigenes Leben erinnert und zu seinem Rücktritt inspiriert. Der Filmproduzent habe bei seinen letzten Projekten ebenfalls Probleme gehabt, sich das Script zu merken. Im jüngsten Interview mit Entertainment Tonight erwähnte er allerdings, sich doch vorstellen zu können, noch mal vor der Kamera zu stehen. Doch nur unter einer Bedingung. "Ich würde schauspielern, wenn sich etwas ergeben würde, in das ich meine Fähigkeiten einbringen könnte, meine Herausforderungen, wenn ich es herausfinden könnte", erklärte er.

