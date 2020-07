Was für eine tolle Liebeserklärung! Ballermann-Star Mia Julia (33) präsentiert sich in der Öffentlichkeit gerne freizügig und redet offen über Sex – doch in ihrem Innern schlummert eine romantische Seele, denn: Die 33-Jährige ist bereits seit 14 Jahren mit demselben Mann zusammen: Peter Brückner. Zu ihrem Jahrestag widmete die Sängerin ihrem Schatz liebevolle Worte – eine Prise Sexyness durfte dabei trotz Romantik aber auch nicht fehlen!

"Ich wusste: Dieser Mann soll mich nie wieder loslassen", schrieb Mia Julia auf Instagram. "Du bist mein Seelenverwandter, seit zehn Jahren mein Mann, schon immer mein bester Freund, mein Lover, mein 'Kummerkasten', mein Partner in Crime, mein Kompass, mein Kollege, mein Leben, mein Tagebuch", zählte sie liebevoll auf. Dazu veröffentlichte sie ein Couple-Pic, auf dem Peter mit seinem Arm die entblößten Brüste seiner Frau bedeckt.

Mia und ihr Peter sind bereits seit 2006 ein Paar – doch rund lief es in ihrer Beziehung nicht immer, wie sie in ihrem Posting verrät: "Es gab Zeiten, in denen es auch mal zwischen uns geknallt hat, aber wir haben immer wieder zueinander gefunden", ließ sie ihre Community wissen.

Anzeige

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia Brückner, Ballermann-Star

Anzeige

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Peter Brückner und Mia Julia

Anzeige

Getty Images Ballermann-Star Mia Julia



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de