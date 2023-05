Mia Julia offenbart: Sie leidet an Depressionen und Tourette

Mia Julia (36) zeigt sich von ihrer äußerst privaten Seite. Die Musikerin gilt als wahre Stimmungskanone – als Ballermann-Sängerin sorgt sie vor allem auf Mallorca für wahrlich gute Laune. Mit ihren Fans geht die gebürtige Bayerin stets offen um und verrät ihnen so manch pikantes Detail. Doch jetzt geht sie mit einem ernsten Thema an die Öffentlichkeit: Mia hat Depressionen und Tourette.

Im Interview mit RTL sprach die 36-Jährige über ihre Krankheit. "So lange ich denken kann, habe ich mit Depressionen zu tun. Mein Leben lang habe ich Ticks und Tourette", erklärte Mia. Stets an ihrer Seite ist ihr Mann Peter Brückner, der seiner Liebsten in diesen schweren Zeiten beisteht. "Ich komme seit Jahren damit klar. Das ist für mich vollkommen okay", betonte er.

Auch in ihrer Instagram-Story meldete sich die Blondine zu diesem Thema zu Wort. Laut Mia wollte sie bereits im Januar darüber sprechen, habe sich dann aber doch umentschieden. "Ich merke seit längerem, dass meine Ticks stärker werden, meine 'Zeitspanne' es zu unterdrücken wird immer kürzer [...]. Ich musste es sagen, bevor ihr etwas seht/bemerkt und es nicht zuordnen könnt", schilderte sie ihren Followern.

