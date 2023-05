Nach Tourette-Outing: Mia Julia weint auf Ballermann-Bühne!

So emotional sieht man Mia Julia (36) nur selten. Die Ballermannsängerin hatte ihre Fans am Wochenende durchaus überrascht: Ganz offen sprach die Blondine erstmals über ihre Depressionen – und enthüllte zudem, seit ihrer Kindheit an Tourette mit Ticks zu leiden. Das mit der Öffentlichkeit zu teilen, fiel der Mallorca-Musikerin nicht leicht. Das zeigte sich auch bei ihrem ersten Auftritt nach der Enthüllung – Mia kamen glatt die Tränen!

Am Samstagabend stand die frühere Pornodarstellerin laut RTL erstmals wieder auf der Bühne im Bierkönig. Vor den Fans sprach die 36-Jährige das emotionale Thema dann an – und wurde von den Reaktionen ihrer Bewunderer völlig überrascht. Das Publikum jubelte, zeigte Herzchen und applaudierte. "Ich danke euch, dass ihr mich trotzdem so mögt, wie ich bin", erklärte Mia unter Tränen und war anschließend sprachlos.

Doch warum ging Mia mit ihren Diagnosen überhaupt an die Öffentlichkeit? Wie die "Dorfkind"-Interpretin selbst erklärte, wolle sie vor allem ihre Tourette-Erkrankung nicht verheimlichen, um keine Spekulationen aufkommen zu lassen: "Ich sehe Videos und ich sehe Bewegungen, unterdrückte Ticks. Und ich habe Angst, dass die Leute sagen, dass ich Drogen nehme. Das will ich auf keinen Fall!"

ActionPress / Timm, Michael Mia Julia auf einer Release Party in Berlin

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Mia Julia bei einem Auftritt in Bonn, August 2020

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia Brückner im Juli 2021

