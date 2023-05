Ekaterina Leonova gibt bei "Let's Dance"-Timon den Ton an

Nicht nur auf dem Tanzparkett sagt Ekaterina Leonova (36) wo es langgeht! Seit mehreren Wochen begeistert die Profitänzerin gemeinsam mit ihrem Partner Timon Krause (28) die Zuschauer von Let's Dance. Dass die beiden ein gutes Team sind, ist nicht zu übersehen. Vor wenigen Tagen brodelte dann die Gerüchteküche, dass die zwei zusammen sind. Schließlich haben sich die beiden von ihren Partnern getrennt. Auch abseits der Kulissen soll Ekat ihren Schützling fest im Griff haben!

Denn ein Insider gab Bild nun Einblicke in das Verhältnis des Duos und verriet: "Timon befolgt, was Ekat ihm sagt. Sie gibt den Takt vor." Der Mentalist sei in die 36-Jährige Hals über Kopf verliebt und vertraue ihr voll und ganz: "Timon ist Ekat vollkommen verfallen, lässt sich leicht beeinflussen. Und sie kann nicht allein sein, geht jetzt einfach in die nächste Beziehung." Die Quelle behauptete weiter, dass sie ihm Anweisungen gebe, wie er sich seiner Ex-Freundin gegenüber zu verhalten habe.

Während Timon und Ekat zu den Spekulationen schweigen, häufen sich immer mehr Indizien für eine Beziehung. Zu ihrem Geburtstag hatte ihr der 28-Jährige eine Spieluhr geschenkt, die ihr Lieblingslied "Hallelujah" spielt. Zudem hatte er in der vergangenen Folge Ekat ein Ständchen anlässlich ihres Ehrentages gesungen.

Ekaterina Leonova

Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

Timon Krause, Mentalist

