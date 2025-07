Ekaterina Leonova überrascht ihren Freund mit erstem Urlaub

Let's Dance-Profitänzerin Ekaterina Leonova (38) hat ihrem Freund Ilya Viarmenich ein besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht. Die beiden genießen derzeit ihre erste gemeinsame Urlaubsreise, die Ekaterina für ihren Partner als Überraschung geplant hat. Die Reise führt das Pärchen nach Portugal an die traumhafte Costa do Sol, wo sie sich in einer luxuriösen Ferienvilla mit eigenem Garten und Pool einquartiert haben. Über Instagram ließ Ekaterina ihre Fans an diesem romantischen Abenteuer teilhaben und teilte Eindrücke von strahlender Sonne, Meeresblick und selbstgemachtem Frühstück.

Für die 38-Jährige ist dies eine Premiere – in der Vergangenheit hielt sie ihr Liebesleben stets von der Öffentlichkeit fern, weshalb dieser Einblick eine echte Überraschung für ihre Fans darstellt. Den Mann an ihrer Seite lernte Ekaterina vergangenen Oktober im Phantasialand in Brühl kennen, wo Ilya als Choreograf arbeitete. Seit den ersten öffentlichen Fotos im Februar begeistern die beiden ihre Anhänger nun immer häufiger mit Einblicken in ihre Beziehung. Die Überraschungsreise nach Portugal scheint dabei ein besonderer Meilenstein für das Paar zu sein.

Ekaterina hat ihren Platz in der Öffentlichkeit vor allem durch ihre herausragende Karriere bei "Let's Dance" erlangt, wo sie bereits mehrere Male den Sieg einfahren konnte. Zuletzt gewann sie mit ihrem prominenten Tanzpartner Diego Pooth (21). Während sie als Tänzerin regelmäßig im Scheinwerferlicht steht, ist die Beziehung zu Ilya eine willkommene Erweiterung ihres Privatlebens. Nach ihrer öffentlichen Liebeserklärung am Valentinstag begeistert die unendlich glückliche Ekat nun mit Details einer harmonischen und liebevollen Partnerschaft, die sie, wie sie selbst sagt, in vollen Zügen genießt.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und IlyaViarmenich im Juni 2025

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova mit ihrem Freund Ilya Viarmenich

Getty Images Diego Pooth und Ekaterina Leonova, Mai 2025