Neue Beziehung: Ekaterina Leonovas Ex verrät pikante Details

Ein Moment, der wie aus einem Film zu sein scheint: Ekaterina Leonova (38) traf ihren jetzigen Partner Ilya Viarmenich in einer ungewöhnlichen Situation. Als sie ihren Partner kennenlernte, wurde die Tänzerin von ihrem Ex-Freund Paul Lorenz (38) begleitet. Der besondere Moment ereignete sich im Oktober, und sogar der Tänzer spürte damals, dass zwischen seiner Ex-Partnerin und Ilya etwas in der Luft lag. "Da ist der Funke auch schon übergesprungen bei den beiden", erinnert sich Paul im Gespräch mit RTL.

Trotz der Trennung im Jahr 2014 verbindet Ekaterina und Paul eine enge Freundschaft. Sie stehen weiterhin gemeinsam auf der Tanzfläche und verbringen auch privat Zeit miteinander – so wie kürzlich bei einem Besuch des Musicals "Moulin Rouge" in Köln, zu dem auch Ilya und Pauls Frau Julia mitkamen. Der 38-Jährige zeigt sich erleichtert, dass die Schlagzeilen über eine angebliche Romanze zwischen ihm und Ekaterina abgenommen haben, seit sie und Ilya ihre Beziehung öffentlich gemacht haben. "Wir sind in einer superfreundschaftlichen Beziehung, aber es läuft zwischen uns nichts mehr", betont Paul. Über die neue Beziehung der Let's Dance-Bekanntheit zeigt sich ihr einstiger Partner mehr als glücklich: "Ekaterina so fröhlich und glücklich zu sehen, bedeutet mir viel."

Für Ekaterina scheint das Glück vollkommen: Von ihrer neuen Liebe berichtete sie in einem Instagram-Beitrag. Ihr Partner sei niemand aus der Glamourwelt, sondern einfach jemand, der ihr Herz erobert habe. "Er ist kein Promi. Er ist kein Millionär. Er ist viel mehr! Er ist mein Herz. Wir wünschen euch einen wunderschönen Valentinstag", schwärmte sie. Die Tänzerin zeigte sich damit wieder einmal von ihrer romantischen Seite und drückte aus, wie wichtig ihr das persönliche Glück abseits der Scheinwerfer ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Paul Lorenz und Ekat Leonova im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und IlyaViarmenich im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova mit ihrem Freund Ilya Viarmenich