Mit ihrem Ilya: Ekaterina Leonova ist "unendlich glücklich"

Ekaterina Leonova (38) schwebt auf Wolke sieben: Am Valentinstag dieses Jahres machte die Profitänzerin ihre neue Beziehung zu einem Tanzkollegen namens Ilya Viarmenich öffentlich. Seitdem fragen ihre Fans immer wieder nach einem Beziehungs-Update – dem kommt Ekat nun nach. Auf Instagram teilt sie eine Reihe von süßen Pärchenfotos und schreibt dazu: "Eigentlich wollte ich nicht so kitschig sein und euch mit den Pärchenfotos überfallen, aber ihr habt so viele Fragen gestellt und ich freue mich so sehr, dass ihr euch über mein Liebesglück freut. Ja, ich bin gerade unendlich glücklich und genieße dieses tolle Gefühl, in gleichem Maß zu lieben und geliebt zu werden."

Auf den Schnappschüssen wird deutlich, wie glücklich und unbeschwert die beiden Turteltauben miteinander sind. Das bestätigen auch die weiteren Worte der 38-Jährigen. "Ich bin dem Schicksal so unendlich dankbar, dass ich endlich mal einen Menschen gefunden habe, mit dem ich so verrückt sein kann, wie ich bin, der mich akzeptiert, mit allem, was ich mache und vorhabe und der die gleichen Werte im Herzen trägt", schwärmt sie. Obwohl die beiden jobbedingt eine Fernbeziehung führen, sei gemeinsame Zeit für sie oberste Priorität. Mittlerweile haben sie sich gegenseitig auch schon all ihren Liebsten vorgestellt: "Er hat meine Welt und Freunde kennengelernt und ich seine. Und jetzt haben wir eine gemeinsame Welt, die zwei verbindet", beendet Ekat ihren emotionalen Text.

Vor einigen Wochen feierte Ekaterina aber gemeinsam mit einem anderen Mann einen riesigen Erfolg: An der Seite von Diego Pooth (21) holte sich die Tänzerin den Sieg der diesjährigen Staffel von Let's Dance. Die beiden verbindet nicht nur der gemeinsame Erfolg, sondern nach den intensiven Wochen auch eine enge Freundschaft. "Ekat und ich schreiben uns regelmäßig, telefonieren auch ab und zu", verriet der Sohn von Verona Pooth (57) vor Kurzem in einer Instagram-Fragerunde.

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und IlyaViarmenich im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova, Mai 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Diego Pooth und Ekaterina Leonova, "Let's Dance" im Jahr 2025