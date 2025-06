Ekaterina Leonova und Ilja genießen Liebestrip im Disneyland

Nach dem Ende der neuesten Staffel von Let's Dance kann Ekaterina Leonova (38) ihre Sommerpause genießen. Gemeinsam mit ihrem neuen Partner Ilja tut sie dies nun im Disneyland in Paris. In ihrer Instagram-Story teilt sie niedliche Fotos von dem Trip, die das Paar zum Beispiel beim Fotoshooting mit Donald Duck oder auf der Achterbahn zeigen. Doch die Turteltauben machten nicht allein Urlaub, mit dabei waren außerdem Familienmitglieder und die Managerin der Profitänzerin. Sichtlich glücklich und ausgelassen genießt die Gruppe gemeinsam die bunten Attraktionen.

Für Ekat und Ilja haben Freizeitparks eine besondere Bedeutung. Der neue Partner der "Let's Dance"-Bekanntheit ist nämlich Choreograf und Tänzer im Phantasialand in Brühl. Laut Bild fand ihr Kennenlernen im vergangenen Jahr an genau diesem Ort statt. Die Brünette hatte im Oktober einen Gastauftritt bei der Dinnershow "Fantissima" und fiel ihrem Zukünftigen dabei sofort ins Auge. Danach blieben die zwei in Kontakt und Ilja beeindruckte die 38-Jährige mit Blumensendungen.

In den vergangenen Monaten gab es noch einen weiteren wichtigen Mann in Ekats Leben. In der 18. Staffel von "Let's Dance" tanzte sie sich mit ihrem Schützling San Diego Pooth (21) bis ins Finale. Nach überzeugenden Performances wurde der Sohn von Verona Pooth (57) dann zum Dancing Star 2025 gekrönt. "Ich kann immer noch nicht realisieren und glauben, dass wir gewonnen haben. Ich bin wie in einem Traum. Ich habe damit gar nicht gerechnet", freute sich Ekat am Ende der Show.

Anzeige Anzeige

Instagram / ilya_viarmenich Ilya Viarmenich, Tänzer

Anzeige Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Diego Pooth bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige