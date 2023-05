König Charles III. strahlt bei Dinner mit Krönungsgästen

König Charles III. (74) genießt die letzten Momente vor seiner Krönung in vollen Zügen! In wenigen Stunden ist es endlich so weit: Der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) wird offiziell zum britischen Monarchen ernannt. Doch für einige ausländischen Royals und Freunde des Königshauses wird am Wochenende kein Platz in der Westminster Abbey sein. Deswegen veranstaltete der Monarch eine zusätzliche Krönungsparty. Wie viel Spaß Charles dabei hatte, wurde jetzt deutlich...

Wie die aktuellen Bilder zeigen, genießt der 74-Jährige den Empfang im Buckingham Palace in vollen Zügen: Gemeinsam mit seiner Frau Camilla (75), seinem Sohn William (40) und dessen Frau Kate (41) begrüßte das amtierende Staatsoberhaupt unter anderem Königin Letizia von Spanien (50), Joe Bidens (80) Frau Jill (71) oder die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (45), Olena Zelenska. Währenddessen kam Charles aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus.

Aber auch der niederländische König Willem-Alexander (56) und seine Frau Königin Máxima (51), sowie die ehemalige Königin Beatrix (85) sollen an der kleinen Party teilnehmen. "Im Grunde genommen werden alle Krönungsgäste dabei sein, die Ihre Majestät zu der Zeremonie einladen wollte, allerdings aufgrund der geringen Anzahl an Plätzen in der Westminster Abbey nicht vor Ort sein können", erklärte der Palast.

Anzeige

Getty Images König Charles mit Königin Letizia und König Felipe von Spanien im Mai 2023

Anzeige

Getty Images König Charles mit Ukraines First Lady Olena Zelenska und Denys Shmyhal im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate mit Jill Biden und Finnegan Biden im Mai 2023

Getty Images König Charles und Dänemarks Kronprinzessin Mary im Mai 2023

Getty Images König Charles mit dem Präsidenten von Israel Isaac Herzog und seiner Frau Michal im Mai 2023

Getty Images Prinz William im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de