Dieses Geschenk wollte König Charles Enkel Archie geben!

Prinz Harrys (39) Sohn Archie feierte am Montag seinen fünften Geburtstag. Anlässlich dieser Feierlichkeit ließ es sich wohl auch sein Opa König Charles III. nicht nehmen, seinem Enkel ein Präsent zu schenken. "Es wird gemunkelt, dass er Archie eines seiner eigenen Aquarelle als Geschenk schicken wird, da Meghan selbstgemachte Geschenke liebt und extravagante, teure Geschenke nicht so sehr mag", verrät Adelsexperte Tom Quinn gegenüber Mirror. Doch das Geschenk wurde wohl nie losgeschickt...

"Aber Charles und sein Team sind ziemlich besorgt, dass alles, was der König seinem Enkel schickt, von Harry und Meghan falsch interpretiert werden könnte", erklärt der Insider und führt aus: "Charles hat Prinz George (10) eine wunderschöne handgefertigte Schaukel geschenkt, in deren Sitz Georges Name eingraviert ist, aber Harry hat ihm wiederholt gesagt, dass diese Art von Geschenk zu groß für Archie ist." Ob der Monarch seinem Enkel etwas zum Geburtstag geschickt hat, ist allerdings nicht bekannt.

Fakt ist jedoch, dass die Royals sich zu Archies Geburtstag nicht mit einem Social-Media-Post meldeten. Weder auf dem offiziellen Instagram-Account von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) noch auf dem Profil des Königspaares war ein netter Beitrag zu sehen. Allerdings hatte der 75-Jährige wohl geplant, Harrys Sohn via Videoanruf zu kontaktieren. "Charles hat sich nach Videotelefonaten erkundigt, aber seinen Adjutanten zufolge fühlt er sich bei dieser Idee unwohl", verriet die Royal-Quelle Tom kürzlich gegenüber The Mirror.

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison in Südafrika, September 2019

Getty Images Königin Camilla und König Charles III. beim Ostergottesdienst 2024

