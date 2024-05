Erstes Krönungsjubiläum: Die Fans feiern König Charles III.

Hinter König Charles III. (75) liegt ein ganz besonderes Wochenende! Vor einem Jahr wurde dem Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) die Krone aufgesetzt. Zum Jahrestag seiner Krönung teilt der offizielle Account der Königsfamilie einen Zusammenschnitt des vergangenen Krönungswochenendes auf Instagram, um den Fans einige Einblicke in die Feierlichkeiten zu gewähren. "Ein wunderschönes Video zu Ehren des ersten Jahrestages der Krönung des Königs und der Königin. Gott schütze den König", kommentiert ein Nutzer voller Begeisterung unter dem Beitrag. Ein weiterer Anhänger der königlichen Familie findet anerkennende Worte zu Ehren des Königs: "Ein Jahr, auf das wir stolz sein können. Die Bewältigung von persönlichen und familiären Gesundheitsproblemen, aber auch Mitgefühl und Führungsstärke. Ihre Majestät hat uns gezeigt, dass Sie in der Lage ist, die Rolle des Thronfolgers zu bewältigen."

Die Bewunderer des britischen Königshauses feiern nicht nur diesen besonderen Tag mit dem Monarchen, sondern teilen auch ihre persönlichen Geschichten zu dem Ereignis. "Wir übernachteten auf 'The Mall' [Anm. d. Red.: Prachtstraße in London] und blieben über 24 Stunden lang wach, aber es war es wert, Ihre Majestät in der goldenen Staatskutsche mit allen Insignien zu sehen", erinnert sich ein Fan unter dem Beitrag. Ein anderer Royal-Anhänger nahm sogar eine stundenlange Anreise auf sich, um die Feierlichkeiten mitzuerleben: "Ich bin extra aus den USA nach Großbritannien gereist, um dabei zu sein. Ich war überrascht, wie viele Besucher aus dem Ausland kamen, um mit den Menschen aus dem Commonwealth zu feiern."

Nachdem Charles' Mutter Elizabeth im September 2022 verstorben war, wurde aus dem ewigen Thronfolger der neue König des Vereinigten Königreiches. Einige Monate später, im Mai 2023, folgte dann in der Westminster Abbey die feierliche Zeremonie, in der der Priester ihm die St.-Edwards-Krone aufgesetzt und das königliche Zepter überreicht hatte. Nicht nur die Gäste vor Ort, sondern auch Millionen Menschen aus aller Welt hatten das besondere Ereignis im vergangenen Jahr im TV mitverfolgt.

Getty Images König Charles und Königin Camilla bei der Parlamentseröffnung, 2023

Getty Images König Charles, März 2024

