Sprecher erklärt: Prinz Harry wird Charles nicht besuchen!

Das zehnjährige Jubiläum der Invictus Games lässt sich Prinz Harry (39) nicht entgehen. Für eine feierliche Veranstaltung des internationalen Sportereignisses reiste der Ehemann von Herzogin Meghan (42) extra in sein Heimatland. Seine Ankunft in Großbritannien wurde erst vor wenigen Stunden von einem königlichen Korrespondenten gegenüber ITV bestätigt. Seither häufen sich bereits die Spekulationen, ob der royale Aussteiger während seiner Zeit im Königreich seinen krebskranken Vater, König Charles (75) besuchen wird. Wie The Sun nun erklärt, wird es zu keinem Treffen kommen! "Aufgrund des vollen Programms Seiner Majestät wird dies leider nicht möglich sein", gibt ein Sprecher jetzt gegenüber dem Magazin bekannt.

Das letzte persönliche Treffen zwischen Harry und Charles ist schon einige Zeit her. Vor einigen Monaten sah sich das Vater-Sohn-Duo zuletzt im vergangenen Februar im Clarence House. Doch obwohl das Treffen bei dem jetzigen Besuch des Rotschopfs ins Wasser fällt, zeigt er sich verständnisvoll. "Der Herzog hat natürlich Verständnis für den Terminkalender seines Vaters und die verschiedenen anderen Prioritäten und hofft, ihn bald zu sehen", erklärt ein Vertreter des 39-Jährigen.

Harry bestreitet seinen England-Besuch ohne seine Frau und die zwei gemeinsamen Kinder, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (2). Bleibt er deshalb nur für ein paar Tage? Schon Ende dieser Woche wird der zweifache Vater bereits wieder abreisen. Der Grund: Er wird seine Frau Meghan auf eine Reise nach Nigeria begleiten, wie zahlreiche Magazine berichten. Wann werden sich Harry und Charles bei so beschäftigten Terminkalendern wiedersehen?

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass es zu keinem Treffen zwischen Harry und Charles kommt? Nicht gut! Sie sollten sich dafür Zeit nehmen... Na ja. Ich kann es verstehen. Beide sind viel beschäftigt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de