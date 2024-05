Krönungsjubiläum: So turbulent war Charles' erstes Jahr!

König Charles III. (75) hatte keinen leichten Einstieg in die Rolle als britischer Monarch. Die Krönungsfeier war vermutlich eines der schönsten Ereignisse seines ersten Jahres. In einem Video auf Instagram erinnert die royale Familie heute an diesen besonderen Tag. Darin ist auch Prinz William (41) zu sehen, wie er seinem Vater rührende Worte widmet: "Papa, wir sind alle so stolz auf dich [...] Gott schütze den König!" Zu dem Spektakel im Mai 2023 war fast der gesamte europäische Adel angereist. Von Fürst Albert (66) und Fürstin Charlène (46) von Monaco über König Carl Gustaf (78) von Schweden bis hin zu König Felipe (56) und seiner Frau Königin Letizia (51) von Spanien zeigten alle ihre Unterstützung für den neuen Regenten.

Ein schwerer Schicksalsschlag war die Krebsdiagnose des Monarchen. Im Februar verkündete der Palast auf Instagram: "Während der kürzlichen Krankenhausbehandlung des Königs aufgrund einer gutartigen Prostatavergrößerung wurde ein anderes Problem festgestellt, das Anlass zu Sorge gibt." Unter welcher Art von Krebs der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) leidet, ist nicht bekannt. Wegen der intensiven Behandlung war das Familienoberhaupt gezwungen, kürzerzutreten. Allerdings wird er seitdem häufig von seinen engsten Vertrauten unterstützt und vertreten.

Neben der Krebserkrankung von Prinzessin Kate (42) und dem weiterhin angespannten Verhältnis zu Prinz Harry (39) bereitet dem König vor allem ein Thema Sorgen: Sein jüngerer Bruder Prinz Andrew (64) hatte bereits 2020 seine Ämter in der königlichen Familie verloren, nachdem er mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (✝66) in Verbindung gebracht worden war. In diesem Jahr sorgte der Netflix-Film "Scoop" dafür, dass diese Angelegenheit wieder mehr Aufmerksamkeit bekam. "Es ist sehr peinlich für den Palast und einfach ein weiteres Indiz dafür, dass Andrew völlig ungeeignet für die königliche Familie ist, in die er hineingeboren wurde", urteilte der Experte Richard Fitzwilliams gegenüber Daily Mail.

Getty Images Königin Camilla und König Charles III. beim Ostergottesdienst 2024

Getty Images Prinz Andrew

