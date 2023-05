Gleich zwei Kronen: Das sind König Charles' Thron-Juwelen!

Es ist eine kostspielige Angelegenheit! Bei der Krönung von König Charles (74) wird nichts dem Zufall überlassen: Einen Tag vor der feierlichen Zeremonie steht London in den Startlöchern für das Event des Jahres – vor wenigen Tagen fanden die finalen Proben für den Ablauf in der Westminster Abbey statt. Am Samstag werden also alle Augen auf Charles gerichtet sein. Und das zu Recht: Denn sein Haupt werden zwei exquisite Kronen zieren.

Wie Bild berichtet, ist die St. Edwards Krone des 74-Jährigen mit insgesamt 444 Saphiren, Smaragden, Rubinen und Diamanten besetzt. 30 Zentimeter hoch und zwei Kilo schwer ist das gute Stück. Nach dem Gottesdienst in der Westminster Abbey wechselt Charles zur Imperial State Krone, diese ist mit 2.868 Diamanten, 17 Saphiren, elf Smaragden, vier Rubinen und 269 Perlen ausgestattet.

Auch die Robe des Regenten und die seiner Frau Königin Camilla (75) werden jeweils in zweifacher Ausführung angefertigt. Laut People wird das Paar zunächst in Staatsroben erscheinen, anschließend wechseln sie zur traditionellen Standesrobe. Fotos zeigen, dass die Gewänder von Charles und Camilla unter anderem mit Blumen, Bienen und Käfern verziert sind.

Getty Images Die St. Edward's Crown

Getty Images Die sogenannte Imperial State Crown

Getty Images Prinz Charles und Camilla Parker Bowles im April 2019

