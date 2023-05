Nach Willis Tod: Jasmin Herren bringt einen neuen Song raus

Jasmin Herren (44) will endlich wieder richtig durchstarten! Vor zwei Jahren musste sie den schweren Verlust ihres Ehemannes Willi Herren (✝45) verkraften. Doch nun will sie langsam nach vorne blicken: Die Schlagersängerin ist frisch verliebt und datet seit einem Monat einen neuen Mann! Und auch beruflich will sie wieder durchstarten: Jasmin bringt neue Musik heraus und tritt wieder am Ballermann auf.

"Ich hätte in meinem ganzen Leben nicht gedacht, dass ich diese Energie noch mal aufbringe. Jetzt habe ich das Gefühl, Menschen um mich herum zu haben, die mich ernst nehmen und mein Potenzial erkennen. Das heilt so manche offene Wunde", erzählt Jasmin Bild. Auf ihren neuen Song "Wir Trinken Wieder" ist sie mächtig stolz: "Der Song hat modernen Schlager-Charakter, ich will meinem Namen alle Ehre machen. Das ist Mallorca-Style!" Mit dem Lied wird die Kölnerin auch endlich wieder auf ihrer geliebten Insel auftreten. "Ich sehe mich bis an mein Lebensende auf Mallorca, habe 15 Jahre auf der Insel gelebt. Das ist in meinem Herzen!", schwärmt sie.

Mit der Musik möchte Jasmin auch ihren wirtschaftlichen Problemen ein Ende setzen. "Natürlich dient das auch meiner Kasse. Ich werde kämpfen, wie ich es in diesem Geschäft seit 18 Jahren tue", stellt sie klar. Und was sagt ihr neuer Lover zu ihren Karriereplänen? Er steht offenbar gerade hinten an! "Musik ist gerade das Wichtigste in meinem Leben. Ich bekomme nicht genug davon", betont die Musikerin.

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, TV-Star

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren im Januar 2023

