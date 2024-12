Gute Nachrichten für Jasmin Herren im Insolvenzverfahren

Kurz vor Weihnachten gibt es noch gute Nachrichten für Jasmin Herren (45). Die Frau des verstorbenen Willi Herren (✝45) hängt im Moment eigentlich mitten in einem Insolvenzverfahren. In ihrer Instagram-Story meldet sie sich nun aber fröhlich und erleichtert: Das Gericht habe einen Punkt auf ihrer "Insolvenz-Liste" abgelehnt. "Mein Einspruch hat also geholfen", freut sich der Reality-TV-Star. Jasmin fühlt sich dadurch in ihrer Einstellung bestätigt: "Aufgeben ist keine Option."

Insgesamt betragen die Schulden der Ballermann-Sängerin rund 400.000 Euro. 50.000 Euro davon sollen eine Steuernachzahlung für das Jahr 2017 sein. Eine Forderung des Finanzamts Köln, gegen die Jasmin ebenfalls vorgehen möchte. "Ich habe jetzt mal meine Kontoauszüge abgegeben, da möchte ich ja mal wissen, wo das ganze Geld sein soll", kündigt die 45-Jährige an und fügt hinzu, dass sie in dieser Zeit "nie [ein] Gewerbe betrieben habe, sondern freischaffende Künstlerin" war.

Hinter der Reality Queens-Teilnehmerin liegen zwar ein paar harte Monate, bereits vergangenes Wochenende feierte sie aber einen kleinen Erfolg. Um sich neben ihrer Arbeit auf Mallorca und im Reality-TV ein zweites Standbein aufzubauen, eröffnete sie gemeinsam mit einem Freund einen Beautysalon in Leverkusen, in dem sie zukünftig Kunden für kosmetische Anwendungen empfangen wird. "Nachdem mich die Insolvenz in den letzten Wochen schon sehr stark runtergezogen hat, konnte ich nun bei der Eröffnung das erste Mal seit langer Zeit wieder richtig lachen – und danach auch gut schlafen", freute sie sich im Gespräch mit RTL.

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Jasmin Herren bei "Reality Queens"

Anzeige Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren im November 2024

Anzeige Anzeige