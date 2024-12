Nach Insolvenz: Jasmin Herren feiert Beautysalon-Eröffnung

Hinter Jasmin Herren (45) liegen harte Monate: Die Ballermann-Sängerin musste wegen über 400.000 Euro Schulden Privatinsolvenz anmelden. Zum Ende des Jahres gibt es für sie aber trotzdem noch einen Grund zu feiern: Die Frau des verstorbenen Willi Herren (✝45) hat sich mit einem Freund zusammengetan und feierte am vergangenen Wochenende die Neueröffnung eines Beautysalons in Leverkusen, in dem sie zukünftig ihre eigenen Kunden empfangen wird. "Nachdem mich die Insolvenz in den letzten Wochen schon sehr stark runtergezogen hat, konnte ich nun bei der Eröffnung das erste Mal seit langer Zeit wieder richtig lachen – und danach auch gut schlafen", gestand Jasmin im Gespräch mit RTL erleichtert.

Für den Realitystar sei es ein Schritt in einen neuen Lebensabschnitt – abseits von Kameras und Partys: "Nach all den Jahren am Ballermann tut es mir unheimlich gut, auch mal wieder einer ruhigen und vor allen Dingen regelmäßigen Tätigkeit nachzugehen", erklärte die 45-Jährige und fügte hinzu: "Und ich kriege durchweg positives Feedback – sowohl von meinem Team als auch von meinen Kunden. Das gibt unheimlich viel Kraft." Die offizielle Ladeneröffnung sei bereits ein voller Erfolg gewesen. "Es waren tolle und vor allen Dingen viele Leute da. Wir mussten zwischendurch sogar einen Einlass-Stopp verhängen", erzählte sie strahlend. Dabei immer an ihrer Seite: ihr Freund Philipp Bender. "Er hat einfach an allen Fronten mitgeholfen. Vorher schon bei der Renovierung. Und bei der Eröffnung war er dann Barkeeper, DJ und Sänger in Personalunion. Ich bin froh, dass ich ihn habe", schwärmte Jasmin.

Dass Philipp auch in schweren Zeiten nicht von der Seite seiner Partnerin weichen würde, hätten wohl viele Skeptiker nicht gedacht. Der Moderator ist nämlich gerade mal 24 Jahre alt und somit 21 Jahre jünger als seine Freundin. Gegenüber RTL verriet der angehende Lehrer, wie schockiert er über die hohen Schulden gewesen sei. "Es war eine ziemliche Zerreißprobe, mir ging es überhaupt nicht gut, als ich die Nachricht hörte", gestand er.

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Jasmin Herren bei "Reality Queens"

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Jasmin Herren und Philipp Bender, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige