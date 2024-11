Jasmin Herren ist pleite und hat rund 400.000 Euro Schulden

Jasmin Herren (45) steht vor großen finanziellen Herausforderungen: Die Schlagersängerin hat Insolvenz angemeldet und Schulden in Höhe von rund 400.000 Euro. Am 16. September wurde das Insolvenzverfahren am Amtsgericht Betzdorf eröffnet. "Ich habe mich selbst nie verschuldet, aber Altlasten aus meiner Ehe mit Willi Herren (✝45) haben mich eingeholt", erklärte der Realitystar in einem Interview mit RTL. Die Summe setzt sich unter anderem aus einer Forderung des ehemaligen Insolvenzverwalters ihres verstorbenen Mannes sowie einer Steuernachzahlung an das Finanzamt Köln zusammen.

Grund dafür ist eine Firma, die Jasmin auf Anraten von Willis Steuerberater gegründet und für vier Monate geleitet hatte. "Gegen diese Forderungen habe ich Einspruch eingelegt", betonte die Musikerin. Jasmin sieht die Insolvenz als einzige Chance, um sich aus dem Schlamassel zu winden. "Die Insolvenz ist das Beste, was ich machen konnte, um wieder aus der Situation rauszukommen. Ich halte nicht den Kopf hin für Willi, aber ich verarbeite die Nachwehen unserer Ehe", merkte die Witwe an.

Trotz dieser belastenden Situation blickt Jasmin nach vorn und schmiedet bereits Pläne, um ihre finanzielle Lage zu verbessern und einen Neuanfang zu wagen. "Ich eröffne meinen eigenen 'Beauty-Klub' und steige als Partnerin in den Kosmetiksalon meines Freundes Anwar in Leverkusen mit ein", verriet die Familienmutter in dem Interview. Dies ist schon lange ein großer Traum der 45-Jährigen gewesen, der ihr nun hoffentlich zu einer unbeschwerten Zukunft verhelfen wird: "In einem Jahr will ich aus der Insolvenz raus sein."

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren vor ihrer Typveränderung im August 2023

