Jasmin Herren macht Philipp eine niedliche Liebeserklärung

Jasmin Herren (46), bekannt aus Formaten wie Das Sommerhaus der Stars und Temptation Island V.I.P., hat ihrem 21 Jahre jüngeren Partner Philipp Bender eine rührende Liebeserklärung gemacht. Die Partysängerin schwärmte in einem emotionalen Instagram-Beitrag von der Unterstützung, die sie von ihrem "Schatz" erhalte. Dieser stärke ihr in turbulenten Zeiten stets den Rücken. In ihrem Post schrieb sie: "Ohne dich hätte ich oft nicht mehr zu Abend gegessen, wenn ich nach Hause komme, oder keine Wäsche mehr im Schrank gehabt." Mit diesen Worten stellte sie klar, wie wichtig Philipp als Stütze für sie ist – gerade in ihrem derzeit oft hektischen Arbeitsalltag.

Doch nicht nur ihre Liebesbekundung sorgte für Aufmerksamkeit, sondern auch die ehrlichen Einblicke, die Jasmin in ihre herausfordernden letzten Monate gab, bewegen ihre Fans. Seit Weihnachten habe sie viel erreicht: "Ladeneröffnung und viel auf die Beine gestellt [...] und neue Musik kommt auch demnächst." Ihre Tage seien unter anderem mit langen Autobahnfahrten zu ihrem neuen Beautysalon in Leverkusen so eng getaktet, dass sie sich oft müde und ausgelaugt fühle. Für Momente der Ruhe und Nachdenklichkeit nehme sich Jasmin selten Zeit, schätze diese aber besonders. Dies bewies sie unter anderem mit einem Foto, auf dem sie mit ihrem Hund im Arm die Sonne genießt.

Jasmin, die sich nach dem Tod ihres Ehemanns Willi Herren (✝45) 2021 neu orientierte, hat sich mit Philipp offenbar in ein ganz neues Lebenskapitel gestürzt. Im Frühjahr 2023 lernte sie den angehenden Lehrer und Schlagersänger kennen, woraufhin ihre Beziehung – trotz des großen Altersunterschieds – rasch Fahrt aufnahm: Bereits nach wenigen Wochen zogen sie zusammen und veröffentlichten im Mai 2023 den gemeinsamen Song "Wir trinken wieder". Zudem nahmen sie an der Realityshow Forsthaus Rampensau teil, die im Winter 2023 auf Joyn ausgestrahlt wurde.

Instagram / jasminherren78 Philipp Bender und Jasmin Herren, Musiker

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren und Philipp Bender auf dem Oktoberfest

