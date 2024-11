So reagiert Jasmin Herrens Freund auf ihre hohen Schulden

Jasmin Herren (45) macht gerade keine einfache Zeit durch: Sie musste wegen ihrer Schulden in Höhe von 400.000 Euro Insolvenz anmelden. Dabei unterstützt sie vor allem ihr aktueller Partner Philipp Bender. In ihrer Instagram-Story beteuert sie nun, wie froh sie sei, ihn an ihrer Seite zu wissen. Dann scherzt sie: "Jetzt hast du eine Freundin, die ist alt und hat kein Geld! Ist auch sche*ße, oder?" Das lässt den 21 Jahre jüngeren Aushilfslehrer nicht unbedingt kalt. Er meint: "Es ist eine sche*ß Situation für Jasmin. Es ist eine Situation, wo ich mir selber sage, wenn man sich damit beschäftigt: Sie wurde krass verarscht." Für ihn sei es sehr schwierig, das mit anzusehen.

Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Jasmin so einen Haufen Schulden begleichen muss? Wie sie kürzlich gegenüber RTL berichtete, habe sie selbst relativ wenig damit zu tun. "Ich habe mich selbst nie verschuldet, aber Altlasten aus meiner Ehe mit Willi Herren (✝45) haben mich eingeholt", erklärte sie im Gespräch mit dem Sender. Der ehemalige Finanzberater des verstorbenen Musikers fordere einen Großteil der Summe, der Rest setze sich aus verschiedenen Steuernachzahlungen an das Finanzamt zusammen. Und obwohl sie vor Kurzem noch beteuerte, "nicht den Kopf für Willi hinhalten zu wollen", scheint sie sich jetzt als nicht ganz unschuldig zu sehen. "Es ist einfach unheimlich peinlich, in solche Situationen zu geraten – einfach, weil man seinen blöden Schädel nicht einschaltet und sich nicht erkundigt. Wie dumm kann ein Mensch sein?", meint sie betrübt in ihrer Story.

Jasmin kann sich doch direkt glücklich schätzen, diesen Kampf nicht alleine austragen zu müssen. Philipp stützt sie – das hat sie auch schon vor wenigen Monaten bei Reality Queens erzählt. Damals meinte sie: "Philipp ist wirklich der Ruhepol und auch der Mensch, den ich an meiner Seite gebraucht habe. Das ist das Schönste, was mir jemals passiert ist. [...] Das hätte ich niemals erwartet, dass ich überhaupt noch mal lieben kann." Der Lehrer und die Musikerin sind seit etwa anderthalb Jahren zusammen. Dass die beiden es wirklich ernst miteinander meinen, zeigten sie dann auch im Januar dieses Jahres – da ließen sie sich nämlich ein Partnertattoo stechen!

Christoph Hardt / Future Image Jasmin und Willi Herren im Dezember 2019

Instagram / jasminherren78 Philipp Bender und Jasmin Herren, Schlagersänger

