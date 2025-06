Jasmin Herren traurig: Willi wäre heute 50 Jahre geworden

Im April 2021 starb Willi Herren (✝45) unerwartet. Heute hätte der Schlagersänger einen runden Geburtstag gefeiert, denn er wäre 50 Jahre alt geworden. Ein Tag, der seine Witwe Jasmin Herren (46) nachdenklich stimmt. Bei Instagram teilt sie ihre Gedanken mit den Fans. "Heute wärst du 50 Jahre alt geworden. Wahrscheinlich wäre ich schon seit Tagen im Vorbereitungsstress gewesen, mit Deko-Listen, Überraschungen und viel zu vielen Ideen. Wir hätten groß gefeiert, wie du es geliebt hast, mit Freunden, Familie, Musik und Lachen", überlegt Jasmin. Doch durch Willis frühen Tod sei nun alles anders: "Stattdessen ist es heute still. Aber in unseren Gedanken ist es immer noch laut vor Erinnerungen. An all die Geburtstage, die wir zusammen feiern durften. Wir denken an dich – mit Liebe, mit Wehmut, mit Dankbarkeit. Du fehlst. Heute besonders."

Willi starb am 20. April in seiner Wohnung in Köln. Der einstige Lindenstraße-Darsteller wurde laut Angaben von Bild leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Bestätigt wurde das von seinem Management und der Polizei. Als Todesursache wurde eine Überdosis angegeben. Willis plötzliches Ableben ließ die deutsche Entertainment-Branche schockiert zurück. Zeitgleich wurde die zweite Staffel von Promis unter Palmen ausgestrahlt, an der das TV-Urgestein damals teilnahm. Nach seinem Tod wurde die Ausstrahlung abgebrochen und die Staffel aus Respekt gegenüber Willi von allen Plattformen genommen. Dennoch ist der Kölner bis heute nicht aus der TV-Welt wegzudenken, und das auch dank seiner Familie, die sein Andenken aufrechterhält.

Vor allem Willis Tochter Alessia (23) tut ihr Bestmögliches, ihres Vaters zu gedenken. Nicht nur, dass sie sich hingebungsvoll um seine Grabstätte kümmert. Auch ihre Jobs im Fernsehen widmet sie ihrem Papa. Aktuell tritt die Reality-Bekanntheit dank einer Gastrolle bei Unter uns in Willis schauspielerische Fußstapfen. "Seit ich denken kann, bin ich durch meinen Vater sehr eng mit der Schauspielerei verbunden. Dass ich jetzt auch eine Bewohnerin einer prominenten Serienstraße werde, würde ihm sicher ein Lächeln ins Gesicht zaubern", war Alessia im RTL-Interview überzeugt. Sie selbst kennt die Schillerallee aus "Unter uns" gut – ihre ganze Familie schalte schon seit Jahren immer wieder die Serie ein.

ActionPress Willi Herren bei der Eröffnung seines Foodtrucks im April 2021 in Frechen

Instagram / williherren Alessia und Willi Herren