Jasmin Herrens Insolvenz war "Zerreißprobe" für ihre Liebe

Bei Jasmin Herren (45) könnte es zurzeit besser laufen. Die Ballermannsängerin hat über 400.000 Euro Schulden und musste deshalb Privatinsolvenz anmelden. Nach dem Ende der Mallorca-Saison arbeitet sie deshalb nun wieder in einem Kosmetikstudio. In dieser schwierigen Zeit kann sie sich aber auf die Unterstützung durch ihren Freund Philipp Bender verlassen. In einem Interview mit RTL plaudert er aus, dass er auch bei der Neugestaltung des Salons helfe. Allerdings gesteht der Student auch, wie geschockt er von den Schulden war: "Es war eine ziemliche Zerreißprobe, mir ging es überhaupt nicht gut, als ich die Nachricht gehört habe."

Die Schulden hängen mit Jasmins verstorbenen Ehemann Willi Herren (✝45) zusammen. "Willi Herren hätte irgendwann mal sehr viel Geld mit TV-Formaten verdient, und da ich Gründerin einer Firma war, bei der Willi angestellt war, soll ich jetzt über 200.000 Euro bezahlen, die ich niemals angenommen habe und auch nicht erhalten habe", erklärt die TV-Bekanntheit dem Sender. Gerade dieser Umstand habe ihren Partner Philipp wütend gemacht: "Mir ist sehr stark aufgefallen, dass ihr Unrecht getan wird. Aber mir sind leider die Hände gebunden. Es war ein Schwanken zwischen Trauer und Hass."

Dass Jasmin und Philipps Liebe auch diese Krise übersteht, hätten wohl viele Skeptiker nicht gedacht. Der angehende Lehrer ist nämlich gerade mal 24 Jahre alt. Doch mit seiner 21 Jahre älteren Partnerin ist er nun schon über ein Jahr ein Herz und eine Seele. "Ich blühe auf und bin ein neuer Mensch, seit er in meinem Leben ist. Wir lieben uns sehr", schwärmte Jasmin im September 2023 in einem Bild-Interview und ergänzte: "Er ist ein ruhiger, gelassener und bedachter Charakter. Philipp holt mich auf den Teppich zurück. Er kommt damit klar, wenn ich impulsiv und temperamentvoll bin."

Instagram / jasminherren78 Philipp Bender und Jasmin Herren, Schlagersänger

