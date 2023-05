Grün und blau: Doreen Dietel nimmt Unterlidstraffung vor!

Doreen Dietel (48) legt sich für ihre Schönheit unters Messer! Im vergangenen Jahr hatte die TV-Bekanntheit bereits operiert werden müssen. Bei ihr war ein alarmierendes Muttermal gefunden worden, das auf der Stelle entfernt werden musste. Nun lag die Schauspielerin wieder auf dem OP-Tisch, diesmal allerdings völlig freiwillig: Doreen unterzog sich einer Unterlidstraffung – und zeigt ihr lädiertes Gesicht nach dem Eingriff!

Auf Instagram meldet sich Doreen mit ihrem in einen Verband gewickelten und völlig geschwollenen Gesicht. "Ich habe hier Lipödeme gehabt, die habe ich wegmachen lassen", berichtet sie. Neben der Laserbehandlung unter den Augen unterzog der Realitystar sich auch noch einer Fettabsaugung am Kinn. Das grüne und blaue Gesicht sieht aber offenbar schlimmer aus, als es ist: "Ich brauche euch nicht leidtun und arm bin ich auch nicht. Der Eingriff war geplant, das ist eher so eine optische Geschichte gewesen. [...] Es ist eine ästhetische Sache, und da stehe ich auch dazu." Schmerzen habe die 48-Jährige nach dem Eingriff nicht.

Zuhause wird Doreen auch bestens umsorgt: Neben ihrem kleinen Sohn Marlow und ihrem Partner Wolfi kümmert sich auch ihr Ex-Freund liebevoll um sie! "Wir haben eine super, super platonische Freundschaft entwickelt. Wolfi und er verstehen sich megagut, haben super Gespräche", verrät Doreen dankbar.

Doreen Dietel im Mai 2023

Doreen Dietel, "Prominent getrennt"-Star

Doreen Dietel, Schauspielerin

