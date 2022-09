Erfolg: Doreen Dietels Stalker hat Kontaktverbot bekommen

Endlich kann Doreen Dietel (47) ein wenig aufatmen. In den vergangenen Monaten hatte die Schauspielerin immer wieder mit einem Stalker zu kämpfen: Der Mann schrieb im Netz schlecht über ihr Café am Tegernsee oder hetzte das Jugendamt auf sie. Die Terrorisierungen wollte sie nicht auf sich sitzen lassen und zeigte ihn an. Das hatte nun Erfolg: Doreens Stalker hat ein Kontaktverbot bekommen.

Das Amtsgericht Miesbach ist den Forderungen der Prominent getrennt-Kandidatin nachgegangen und verhängte ein Kontakt- und Annäherungsverbot. "Ich bin so froh, dass das passiert ist. Der Mann darf sich jetzt mir, meinem Café und meiner Wohnung nicht mehr nähern, muss einen Abstand von 500 Metern halten", zeigte sich Doreen gegenüber Bild erleichtert. Der Fall wird nun an die Staatsanwaltschaft gehen – demnächst muss sich die 47-Jährige dann bei einem Termin mit dem Stalker auseinandersetzen.

Der Mann ist derweil kein Unbekannter für Doreen. "Dieser Stalker ist ein ehemaliger Café-Mitarbeiter. Arbeitete vor rund zwei Jahren bei mir. Aber es passte nicht. Nun erlebe ich die Hölle", erklärte Doreen bereits vor einigen Wochen und betonte, wie sehr sie darunter zu leiden habe.

Doreen Dietel, Reality-TV-Star

Doreen Dietel, Schauspielerin

Doreen Dietel, Reality-TV-Star

