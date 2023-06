Nach einem Jahr Beziehung: Doreen Dietel ist verlobt!

Bei ihnen läuten bald schon die Hochzeitsglocken! Doreen Dietel (48) verkündete im vergangenen April, wieder in festen Händen zu sein. Ihr neuer Partner Wolfgang Subirge stand der Schauspielerin vor allem in schweren Zeiten bei, als bei ihr im Mai 2022 schwarzer Hautkrebs diagnostiziert wurde. Inzwischen gehen die zwei schon seit über einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Nun überrascht der Prominent getrennt-Star mit erfreulichen News: Doreen und ihr Wolfi haben sich verlobt!

Im Interview mit Bunte gibt Doreen jetzt preis, dass der Regensburger sie mit einem Verlobungsring überraschte. "Das ist das Zeichen, dass ich immer bei dir bleiben werde. Ich will, dass du meine Frau wirst", habe er zu ihr gesagt. Im Gespräch verrät die 48-Jährige zudem, dass sie mit Wolfgang den passenden Deckel zu ihrem Topf gefunden habe: "Er ist der erste Mann, bei dem ich nach so langer Zeit immer noch Schmetterlinge im Bauch habe, wenn ich an ihn denke."

Aber das waren noch nicht alle erfreulichen Neuigkeiten, denn: Bald zieht ihr Verlobter auch zu ihr nach Gmund an den Tegernsee. Auch zu Doreens Sohn Marlow habe der 49-Jährige einen besonders guten Draht. "Wir haben beide das Gefühl, dass wir uns gegenseitig vollkommen machen und nicht mehr ohneeinander leben können", plaudert die TV-Bekanntheit aus.

Future Image / ActionPress Doreen Dietel, "Prominent getrennt"-Star

Instagram / doreen_dietel Schauspielerin Doreen Dietel mit ihrem Sohn Marlow

Instagram / doreen_dietel Doreen Dietel mit ihrem Sohn, Mai 2022

