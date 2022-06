Doreen Dietel (47) sucht die Schuld bei sich selbst. Die ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmerin überbrachte ihren Fans in der vergangenen Woche schlechte Neuigkeiten: Bei einer Routineuntersuchung stellte sich heraus, dass sich einige Muttermale in schwarzen Hautkrebs verwandelt hatten. Aus diesem Grund musste die TV-Bekanntheit gleich operiert werden, zusätzlich muss sie sich fortan regelmäßigen Hautscreenings unterziehen. An ihrer Hautkrebsdiagnose gibt sich Doreen jetzt selbst die Schuld.

In einem Interview mit Bunte verriet der Realitystar, dass er ziemlich geschockt von dem Ergebnis der Untersuchung war. So habe die Mutter eines achtjährigen Jungen überlegt, ob sie deshalb nun ihr Testament aufsetzen müsse. „Ich konnte nicht mehr klar denken, so viel ist da auf mich eingestürzt", beschrieb sie die Situation. Die 47-Jährige hat auch einen Verdacht, woher die Hautkrankheit kommen könnte. So äußerte sie ihre Bedenken: „Ich weiß ja auch, dass ich ganz allein daran schuld bin. Ich habe mich für meine helle Haut geschämt. Ich hatte, seit ich 19 Jahre alt war, eine Solarium-Flatrate. Da konnte man sich für 30 Mark jeden Tag schön auf die Sonnenliege legen.“

Doch vielleicht hilft Doreen die Anwesenheit ihres Kindes in dieser schwierigen Zeit. Denn bereits in der Vergangenheit bekam Doreen bei einem Schicksalsschlag viel Kraft von ihrem Sohn Marlow. Vor zwei Jahren starb nämlich ihr PR-Manager und guter Freund Pedro Da Silva, weshalb die TV-Bekanntheit in einem Instagram-Beitrag schrieb: "Wenn er wüsste, wie viel Kraft ich aus diesem Kerlchen schöpfe, indem ich beobachte, mit wie viel Neugier er seine Kreativität entdeckt."

Instagram / doreen_dietel Doreen Dietel im Dezember 2019

Getty Images Doreen Dietel, Gastronomin

Instagram / pedrodasilva1011 Pedro Da Silva und Doreen Dietel

