"Will mein Leben zerstören": Doreen Dietel hat einen Stalker

Doreen Dietel (47) fühlt sich bedroht! In den vergangenen Monaten machte ihr vor allem ihre Gesundheit zu schaffen: Bei dem TV-Star wurde schwarzer Hautkrebs diagnostiziert, weswegen sie sofort operiert werden musste und seitdem immer wieder den Arzt aufsuchen muss. Für die Krankheit gibt die Schauspielerin sich sogar selbst die Schuld. Doch sie hat zusätzlich noch mit etwas anderem zu kämpfen: Doreen hat einen Stalker!

Dieser feindet sie und ihr Café am Tegernsee in den sozialen Netzwerken schon seit mehreren Monaten immer wieder öffentlich an und schreibt schlimme Kommentare über sie – aber nicht nur das! Der Stalker habe sich auch ans Jugendamt gewandt und Doreen bezichtigt, sich nicht gut genug um ihren achtjährigen Sohn zu kümmern. Deshalb erstattete er sogar Anzeige gegen sie! "Die Person will mein Leben zerstören!", berichtete die Prominent getrennt-Teilnehmerin gegenüber Bild aufgelöst.

Doch auch Doreen zeigte den Mann jetzt an – sie weiß nämlich ganz genau, um wen es sich dabei handelt! "Dieser Stalker ist ein ehemaliger Café-Mitarbeiter. Arbeitete vor rund zwei Jahren bei mir. Aber es passte nicht. Nun erlebe ich die Hölle", erklärte sie nervös.

