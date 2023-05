Sex und Co.: So turbulent ist der "Ex on the Beach"-Auftakt!

Die neue Ex on the Beach-Staffel bietet viel Unterhaltung! Zu Beginn dürfen sich Carina Nl und Paulina Ljubas (26) mit ihren einstigen Partnern in der Villa rumschlagen. Besonders Letztere kriegt dies deutlich zu spüren: Die Kölnerin trifft in den ersten beiden Folgen auf ihre Affäre Dominik Brcic und ihren Ex-Freund Yasin Mohamed (31). Dieser scheint sich zwischen zwei Frauen nicht entscheiden zu können: Promiflash gibt euch jetzt einen kleinen Überblick...

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de