So sah Paulina Ljubas vor ihren Schönheitseingriffen aus!

Paulina Ljubas (27) macht keinen Hehl aus ihren diversen Beauty-OPs! Schon mehrfach hat sich die Influencerin unters Messer gelegt: Ihre Lippen hat sie sich aufspritzen lassen, ihre Brust wurde vergrößert und vor einigen Wochen unterzog sich das Reality-Sternchen sogar einer Eigenfett-OP. Bei einer Fragerunde auf Instagram war ein Fan total daran interessiert, wie die 27-Jährige vor ihren Eingriffen aussah. Paulina brachte Licht ins Dunkel und teilte als Antwort prompt eine Bildercollage mit drei alten Fotos, die sie vor ihren Schönheitsoperationen zeigen. Aber wie extrem hat sich Paulina denn jetzt verändert?

Auf den ersten Blick fällt wahrscheinlich vor allem die veränderte Haarfarbe auf – denn Paulina rockte früher eine blonde Mähne! Bei näherer Betrachtung könnten auch ihre schmaleren Lippen in die Augen fallen, die sie bis heute deutlich vergrößern ließ. Auch ihr Gesicht scheint hier und da ein wenig verändert worden zu sein. Sowohl bei ihren Wangenknochen als auch bei ihrer Kinnlinie scheint Paulina nachgeholfen zu haben. Diese Gesichtspartien wirken jetzt nämlich viel markanter und betonter.

Ihre letzte Schönheits-OP ist noch gar nicht lange her. Erst vergangenen Monat ließ sich die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin Eigenfett in ihre Hüften spritzen. Für diesen Eingriff flog sie sogar extra in die Türkei. Der Aufwand, die Kosten und die Schmerzen scheinen sich aber gelohnt zu haben. In einer früheren Fragerunde gab sie ihren Followern kurz nach der OP ein Update und schien hellauf begeistert vom Ergebnis zu sein: "Es sieht nicht künstlich aus, sondern ist einfach eine richtig schöne Sanduhrfigur. Quasi mein Körper, nur ein bisschen getunt."

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas zeigt ihren neuen Körper

Findet ihr, dass sich Paulina äußerlich verändert hat? Nee, überhaupt nicht. Ja, total! Ihr Gesicht sieht ganz anders aus. Ergebnis anzeigen



