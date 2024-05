Ungewöhnlich: So nahm Steve Kazee Kontakt zu Jenna Dewan auf

Steve Kazees (48) erster Annäherungsversuch gegenüber seiner Verlobten Jenna Dewan (43) war alles andere als klassisch romantisch: "Er schickte mir ein GIF von Steph Curry, wie er einen Schuss abgibt, und schrieb: 'Hey'", verrät die "Step Up"-Darstellerin gegenüber E! News. "He was shooting his shot, but I didn't get it", witzelt Jenna. Sinngemäß bedeutet das so viel wie "er versuchte, bei mir zu landen, aber ich habe es nicht verstanden" – da war Steves bildhafte Anmache wohl eher ein Schuss in den Ofen. Die Tänzerin fühlte sich durch die Nachricht zuerst eher weniger geschmeichelt und antwortete kurz und knapp mit den Worten: "Tut mir leid, ich glaube, das ist nichts für mich." Erfreulicherweise konnte der Sänger das Missverständnis aufklären, denn seit 2018 sind die beiden nun glücklich zusammen.

Der Social-Media-Kontakt war jedoch nicht die erste Begegnung der beiden Schauspieler. Die Ex-Frau von Channing Tatum (44) und der "Shameless"-Darsteller lernten sich bereits vor zwölf Jahren bei der Broadway-Produktion von "Once" kennen, in der Steve die Rolle des Guy spielte. Jenna war begeistert von seiner Darbietung und erinnert sich an ihr kurzes Zusammentreffen hinter der Bühne, bei dem es einen wohl sehr intensiven Blickkontakt gab: "Jahre später – natürlich war es zu diesem Zeitpunkt bereits publik, dass ich getrennt bin – haben wir uns einfach wieder getroffen. Er hat diesen Moment anscheinend auch nie vergessen. Das ist irgendwie süß."

Schon im Februar 2020 verkündete das Paar seine Verlobung. Ein genaues Datum für die Hochzeit des Schauspieler-Paares steht noch nicht fest – Jenna ließ aber bereits anklingen, dass es in naher Zukunft so weit sein könnte. Jenna und Steve sind glückliche Eltern von Sohn Callum und erwarten bereits ihr zweites gemeinsames Baby. Vor der Hochzeit steht jedoch die Geburt des zweiten Nachwuchses im Fokus des glücklichen Paares.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und ihr Sohn Callum

Getty Images Steve Kazee and Jenna Dewan, Schauspieler

