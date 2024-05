"Make Love, Fake Love"-Spoiler: Wählt Antonia diesen Mann?

Bei Make Love, Fake Love ist Antonia Hemmer (24) derzeit auf der Suche nach ihrem Traummann. In den aktuellen Folgen kämpfen noch die Kandidaten Xander, Nico und Marcel um das Herz der ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin. Von Anfang an hat es besonders der Münchner Xander der Ex-Freundin von Patrick Romer (28) angetan. Wird er es sein, für den sich die Reality-TV-Bekanntheit am Ende entscheidet? Promiflash liegen nun sehr verdächtige Schnappschüsse vor. Auf den Bildern sieht man Antonia und Xander im vergangenen Jahr zusammen auf Kreta. Die beiden wirken beim gemeinsamen Shoppen sehr vertraut. Wird sich die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin also im Finale für Xander entscheiden?

Für viele Zuschauer wäre dieses Ergebnis keine Überraschung. Schon während der Show ging es zwischen Antonia und Xander heiß her: Neben zahlreichen Küssen landeten die Turteltauben sogar gleich zweimal zusammen unter der Dusche. Doch es lief auch nicht nur harmonisch zwischen der 24-Jährigen und dem Münchner. Erst in der vergangenen Folge kam es zu einem Eklat zwischen beiden. Weil Antonia die Nacht mit einem anderen verbrachte, ließ sich Xander zu krassen Aussagen hinter ihrem Rücken hinreißen. "Ich würde ihre beste Freundin vor ihr bumsen", lästerte er mit den anderen Männern.

Die Romanze zwischen Antonia und Xander ist besonders für eine schwer mitanzusehen – Xanders eigentliche Freundin Lisa. Sie musste sich in der Villa der Vergebenen zahlreiche Kussszenen mit ansehen. In der vergangenen Folge fasste sie jedoch einen Entschluss: Mit Xander will sie nun nichts mehr zu tun haben. "Dich will ich gar nicht mehr, du Ekelhafter. Diese Bilder wollte ich sehen. [...] Ich schäme mich zu Tode", schimpfte sie entsetzt, als sie die Duschszenen von den beiden Turteltauben sah.

Anzeige Anzeige

Promiflash Antonia Hemmer und Xander, "Make Love, Fake Love"-Stars

Anzeige Anzeige

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat Xander

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr Antonia und Xander sind ein Paar? Ja! Warum sollten sie sonst zusammen shoppen gehen. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de